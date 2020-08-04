Муж облитой кислотой в Подмосковье женщины рассказал о ее состоянии

Замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова серьезно пострадала после того, как неизвестный облил ее кислотой. Сергей Войнов, рассказал «360» о состоянии супруги и дальнейших действиях по ее спасению.

«Состояние средней тяжести, тяжелое. Перевозить в Москву будем», — заявил он.

По возможности родственники хотят отправить Войнову в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Женщина получила ожоги шеи и груди.

Сергей Войнов прокомментировал публикацию «МК», где говорилось о возможных мотивах неизвестного — ревности или личной неприязни.

«Бред какой-то», — заявил глава семейства. При этом он отказался отвечать на вопрос, есть ли у его жены враги: «Я не могу этого говорить».

Нападение на Светлану Войнову произошло вечером 3 августа на парковке гипермаркета «Глобус» в подмосковном Пушкино. Неизвестный мужчина облил ее серной кислотой и скрылся. Пострадавшую экстренно госпитализировали. В Сети уже появилось видео момента произошедшего.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом написало РИАМО. Прокуратура Московской области взяла расследование этого дела под свой контроль, уточнил ТАСС.