Муж кассирши из Ачинска, укравшей из банка 23 миллиона рублей, играл на ставках и имел долги по кредитам. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, просрочек по кредитным платежам за мужчиной числилось в размере порядка 47 тысяч рублей. Про то, что он иногда заходил в офис букмекерской компании, стало известно от его знакомых. Ставил он чаще всего на хоккей, но суммы были небольшими — до 1000 рублей.

«Не скажу, что был частым гостем. Он не игрок. Учитывая контингент, исходя из своего опыта, скажу точно», — заявила сотрудница букмекерского офиса, с которой смог поговорить один из журналистов.

О том, что кассир украла из офиса Альфа-Банка в Ачинске почти 23 миллиона рублей, стало известно 7 декабря. Тогда же мать девушки обратилась в полицию и заявила о ее исчезновении, но полицейские догадались, что та на самом деле знала истинное местонахождение подозреваемой. В итоге женщина убедила свою дочь сознаться, после чего та явилась к правоохранителям. Позже СМИ писали, что кассирша передала деньги неизвестным шантажистам.