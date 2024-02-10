Криминал 10 февраля 2024, 21:48 Муж избил жену до смерти после ее признания в измене в Башкирии СК РФ: суд Башкирии признал виновным мужчину, избившего жену до смерти за измену Freepik

Читать 360tv в

Суд в Башкирии вынес обвинительный приговор жителю села Иглино, который в конце декабря 2023 года забил до смерти свою супругу. Информацию разместили в Telegram-канале регионального СК РФ.

ЧП произошло 26 декабря 2023 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения призналась нетрезвому мужу в измене. Это сообщение вызвало у него приступ ярости, и он жестоко избил супругу. Мужчина наносил удары по голове и другим частям тела. Женщина получила тяжелые травмы.

Реклама

Почуяв неладное, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую и констатировали смерть. Причиной стала тупая травма живота.

Мужчина дал признательные показания. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Виновного приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

В декабре в Стерлитамаке разыгралась еще одна похожая драма. Женщина погибла, предположительно, от рук бывшего мужа, который ворвался к ней в дом.