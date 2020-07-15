Мурманскому подростку, закопавшему в снег ребенка, вынесли приговор

Суд в городе Кандалакша Мурманской области вынес приговор 15-летнему подростку, избившему и закопавшему в снег 11-летнего ребенка. Подсудимого признали виновным в покушении на убийство малолетнего и приговорили к четырем годам и восьми месяцам заключения в воспитательной колонии.

Его родители должны будут выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре и управлении СК по региону.

Инцидент произошел 21 февраля. Как выяснило следствие, подросток избил и попытался задушить мальчика. Когда тот потерял сознание, виновник драки подумал, что он мертв, и закопал ребенка в снегу.

Вскоре малолетнего жителя Кандалакши обнаружили в снегу прохожие. На скорой ребенка доставили в больницу. У него диагностировали травмы головы и туловища, повреждения на шее и холодовую травму. Все это нанесло тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Подозреваемого вскоре задержали, он дал признательные показания. Мотивом преступления, по его словам, «явилось конфликтное поведение потерпевшего в отношении третьего лица».

Подсудимый / «ВКонтакте»

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов рассказывал, что подсудимый неоднократно бил школьников младших классов, при этом выдумывал несуществующие конфликты.

«Якобы заступался за друга — одноклассника избитого мальчика. Но он всегда такую легенду избирал, прежде чем кого-то изувечить, таких случаев было не меньше 10 — камнем кидал, бил, проводом хлестал», — сказал чиновник.

Подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Ранее он заявлял, что в 2017 году столкнул с дамбы девятилетнего мальчика и смотрел, пока тот не утонул.