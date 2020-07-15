Мурманскому подростку, закопавшему в снег ребенка, вынесли приговор
Его родители должны будут выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре и управлении СК по региону.
Инцидент произошел 21 февраля. Как выяснило следствие, подросток избил и попытался задушить мальчика. Когда тот потерял сознание, виновник драки подумал, что он мертв, и закопал ребенка в снегу.
Вскоре малолетнего жителя Кандалакши обнаружили в снегу прохожие. На скорой ребенка доставили в больницу. У него диагностировали травмы головы и туловища, повреждения на шее и холодовую травму. Все это нанесло тяжкий вред здоровью пострадавшего.
Подозреваемого вскоре задержали, он дал признательные показания. Мотивом преступления, по его словам, «явилось конфликтное поведение потерпевшего в отношении третьего лица».
Глава Кандалакшского района Михаил Павлов рассказывал, что подсудимый неоднократно бил школьников младших классов, при этом выдумывал несуществующие конфликты.
«Якобы заступался за друга — одноклассника избитого мальчика. Но он всегда такую легенду избирал, прежде чем кого-то изувечить, таких случаев было не меньше 10 — камнем кидал, бил, проводом хлестал», — сказал чиновник.
Подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Ранее он заявлял, что в 2017 году столкнул с дамбы девятилетнего мальчика и смотрел, пока тот не утонул.