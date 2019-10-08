Мучившего детей свердловского бизнесмена отправили в тюрьму на 4 года

Предпринимателю из Свердловской области Юрию Юдину ужесточили наказание. Издевавшемуся над детьми бизнесмену придется провести в колонии четыре года. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Отбывать наказание генеральный директор и совладелец фирмы «ITM Холдинг» будет в колонии общего режима. Под стражу Юдина взяли в зале заседания Свердловского областного суда. Его дело пересматривали в закрытом режиме: в материалах были указаны данные пострадавших детей.

Мужчина воспитывал несовершеннолетних с помощью электроошейника, ножа и деревянных палок. Страдали от его методов как собственные дети, так и дети подчиненных Юдина.

Бизнесмен творил зверства во время «экспедиций» за город, куда отправлялся вместе со своими избранными сотрудниками. Руководителя нужно было беспрекословно слушаться, к непокорным применялось физическое насилие. Процесс «воспитания» обычно снимали на видео, а потом публиковали записи в закрытой группе.

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Некоторые сами обращались к Юдину за «педагогической помощью» и потом выступили в его защиту.

Летом 2019 года бизнесмен из Нижнего Тагила получил условный срок. Прокуратура Свердловской области добилась, чтобы дело пересмотрели, а приговор изменили на более строгий.