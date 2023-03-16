16 марта 2023, 16:11
Мстительный слесарь поджег четырех человек в здании управляющей компании в Подмосковье
СК: слесарь поджег 4 человек в здании управляющей компании з-за увольнения в Дмитрове
В Дмитрове задержали местного жителя по подозрению в покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. После увольнения из управляющей компании слесарь пришел в свой бывший офис и поджег четырех человек. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России по Московской области.
«Возбуждено уголовное в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества», — уточнили в ведомстве.
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Уволенный слесарь в здании управляющей компании облил горючей жидкостью находящихся в помещении четверых человек и совершил поджог. Пострадавших работников УК с ожогами различной степени доставили в больницу.
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Мужчину задержали, на месте работают происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как рассказал «360» источник, сильнее всех пострадала одна из женщин — Ольга П. Поджигатель первой облил ее горючей жидкостью.
Дмитров
Следственный комитет России
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