Мстительный пенсионер сжег Lexus соседа на востоке Москвы. Видео

Автомобиль Lexus сгорел на улице Камова в Косино-Ухтомском округе Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что возгорание транспортного средства произошло из-за поджога неизвестным. Столичный главк МВД поделился кадрами с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как вокруг иномарки, припаркованной около трансформаторной будки, несколько раз проходит один и тот же мужчина. После очередного его появления машина загорелась.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался местный пенсионер. Выяснилось, что ранее он вступил в конфликт с владельцем Lexus и решил сжечь машину обидчика. Сумма материального ущерба составила пять миллионов рублей.

По факту поджога следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.