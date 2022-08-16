Мстительный пенсионер сжег Lexus соседа на востоке Москвы. Видео
На востоке Москвы пенсионер сжег Lexus соседа за 5 миллионов из-за обиды на владельца
Автомобиль Lexus сгорел на улице Камова в Косино-Ухтомском округе Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что возгорание транспортного средства произошло из-за поджога неизвестным. Столичный главк МВД поделился кадрами с камер видеонаблюдения.
На кадрах видно, как вокруг иномарки, припаркованной около трансформаторной будки, несколько раз проходит один и тот же мужчина. После очередного его появления машина загорелась.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался местный пенсионер. Выяснилось, что ранее он вступил в конфликт с владельцем Lexus и решил сжечь машину обидчика. Сумма материального ущерба составила пять миллионов рублей.
По факту поджога следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.