Мотоциклист в Башкирии сбил девочку на самокате и скрылся

Полицейские задержали в башкирском Сибае мотоциклиста, который сбил десятилетнюю девочку на электросамокате. Он дал признательные показания.

Авария произошла в городе Сибай в 02:00 (00:00 по московскому времени) на улице Горная. По предварительной информации, 19-летний житель Челябинской области на мотоцикле RACER сбил третьеклассницу. Она ехала на своем электросамокате по проезжей части во встречном направлении. После аварии мотоциклист скрылся.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена полицейскими и он задержан. В результате аварии девочка госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы», — сказано в сообщении ГУ МВД по региону.

Молодой человек дал признательные показания. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Известно, что пострадавшая вместе со своим 14-летним братом гуляла поздно вечером на улице без присмотра взрослых. Школьники из Тюменской области приехали погостить в Сибай к бабушке и дедушке.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Действиям родных детей дадут правовую оценку.