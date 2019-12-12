Мособлсуд перенес рассмотрение апелляции по приговору израильтянки Иссахар

Судебное рассмотрение жалобы на приговор гражданки Израиля Наамы Иссахар перенесли на 19 декабря. Адвокаты подали ходатайство, чтобы их подзащитная лично присутствовала на заседании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Рассмотрение апелляции началось сегодня, 12 декабря. Иссахар должна была принимать участие в заседание по видеосвязи. Так как она не говорит по-русски, то общение проходило через переводчиков. Однако девушка попросила о личном присутствии, так как она не понимает, что происходит в зале суда. Адвокаты подали ходатайство.

На это предложение возразил прокурор, который заявил, что права подсудимой не нарушены. Однако судья пошла на встречу защите и перенесла заседание на 19 декабря, отметив, что Нааму Иссахар доставят в здание суда для присутствия на рассмотрении жалобы.

Химкинский районный суд приговорил к 7,5 года колонии Нааму Иссахар по делу о контрабанде наркотиков. Решение вынесли 11 октября. Девушку задержали в первой половине апреля в транзитной зоне Шереметьево. Она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив.

В рюкзаке израильтянки нашли 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что везла наркотик в личных целях без умысла контрабанды. С просьбой о помиловании своей гражданки обращались к президенту России Владимиру Путину обращались его израильский коллега Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.