Мособлсуд перенес рассмотрение апелляции по приговору израильтянки Иссахар
Рассмотрение апелляции началось сегодня, 12 декабря. Иссахар должна была принимать участие в заседание по видеосвязи. Так как она не говорит по-русски, то общение проходило через переводчиков. Однако девушка попросила о личном присутствии, так как она не понимает, что происходит в зале суда. Адвокаты подали ходатайство.
На это предложение возразил прокурор, который заявил, что права подсудимой не нарушены. Однако судья пошла на встречу защите и перенесла заседание на 19 декабря, отметив, что Нааму Иссахар доставят в здание суда для присутствия на рассмотрении жалобы.
Химкинский районный суд приговорил к 7,5 года колонии Нааму Иссахар по делу о контрабанде наркотиков. Решение вынесли 11 октября. Девушку задержали в первой половине апреля в транзитной зоне Шереметьево. Она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив.
В рюкзаке израильтянки нашли 9,6 грамма гашиша. Иссахар призналась, что везла наркотик в личных целях без умысла контрабанды. С просьбой о помиловании своей гражданки обращались к президенту России Владимиру Путину обращались его израильский коллега Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.