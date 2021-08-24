Мособлсуд отклонил просьбу сбежавшего из ИВС в Истре об условном наказании

Один из сбежавших из ИВС в Истре Иван Цуркану был судим за нападение на полицейского. Он попытался обжаловать этот приговор, но суд отклонил просьбу. Об этом в Мособлсуде, где рассмотрели апелляционную жалобу, сообщили ТАСС.

Цуркану в июле 2021 года был осужден за применение насилия в отношении правоохранителя. Тогда ему назначили наказание в виде восьми месяцев колонии общего режима. Осужденный решил обжаловать приговор, рассчитывая на условное наказание. Но суд не удовлетворил его просьбу.

Цуркану признал свою вину. Он объяснил нападение на сотрудника полиции тем, что испытывал сильные эмоциональные переживания из-за смерти тети, которая скончалась накануне. Его адвокат указал на то, что у Цуркану двое малолетних детей, что должно быть смягчающим обстоятельством. Защитник подчеркнул, что Цуркану напал на полицейского до того, как сбежал из изолятора, соответственно, на тот момент он не был судим.

Пятеро заключенных сбежали из истринского ИВС 6 августа. Через неделю двое из них, в том числе Цуркану, были задержаны на съемной квартире в Подольске. Третий беглец сам сдался полиции. Спустя еще неделю полицейские задержали четвертого. Пятым был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Его пока не нашли. В СМИ ранее сообщили, что Мавриди якобы видели в Подольске.