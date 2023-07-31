Криминал 31 июля 2023, 15:14 Москвичу вынесли приговор за убийство сотрудницы микрофинансовой фирмы Москвича приговорили к 21 году тюрьмы за разбой и убийство работницы микрофинансовой фирмы РИА «Новости»

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Московский городской суд вынес Дмитрию Перевозчикову приговор в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он совершил вооруженное разбойное нападение на офис микрофинансовой организации и застрелил одну из сотрудниц, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по делу об убийстве и незаконном обороте оружия. Кроме этого, его обязали к уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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По данным следствия, он занял деньги в микрофинансовой организации. Расплачиваться ему было нечем. Вечером 10 июля 2022 года злоумышленник направился в офис компании на Кожевнической улице. По дороге он пригрозил пистолетом водителю автобуса и потребовал прибавить скорость.

Мужчина знал, что в офисе фирмы нет охраны, поэтому с оружием зашел в здание. Его заметила одна из сотрудниц и начала кричать. Он застрелил ее на месте.

Злоумышленника обязали к выплате компенсации в размере 1,5 миллиона рублей.

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