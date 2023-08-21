Криминал 21 августа 2023, 19:32 Москвичу дали девять лет колонии за убийство матери Прокуратура Москвы: суд приговорил к девяти годам мужчину, убившего свою мать Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В суде озвучили приговор для жителя столицы, который жестоко расправился с собственной матерью. Мужчину отправили на девять с половиной лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в марте этого года 49-летний москвич в гараже на улице Фабрициуса находился вместе со своей матерью. В какой-то момент родственники поссорились. Тогда мужчина, набросив на шею женщины резиновый ремень, задушил ее.

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Затем злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, перевез труп в Рязанскую область. Он оставил тело матери в заброшенном здании.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

В итоге суд признал его виновным по статье «Убийство» и приговорил к 9,5 года заключения. Сам обвиняемый признался в содеянном.

Ранее жителя Москвы заподозрили в убийстве подруги в Таганском районе. Укрытое одеялом тело женщины лежало на кровати. В это время молодой человек находился в другой комнате и спокойно продолжал употреблять алкоголь.