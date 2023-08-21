21 августа 2023, 19:32
Москвичу дали девять лет колонии за убийство матери
Прокуратура Москвы: суд приговорил к девяти годам мужчину, убившего свою мать
В суде озвучили приговор для жителя столицы, который жестоко расправился с собственной матерью. Мужчину отправили на девять с половиной лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, в марте этого года 49-летний москвич в гараже на улице Фабрициуса находился вместе со своей матерью. В какой-то момент родственники поссорились. Тогда мужчина, набросив на шею женщины резиновый ремень, задушил ее.
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Затем злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, перевез труп в Рязанскую область. Он оставил тело матери в заброшенном здании.
В итоге суд признал его виновным по статье «Убийство» и приговорил к 9,5 года заключения. Сам обвиняемый признался в содеянном.
Ранее жителя Москвы заподозрили в убийстве подруги в Таганском районе. Укрытое одеялом тело женщины лежало на кровати. В это время молодой человек находился в другой комнате и спокойно продолжал употреблять алкоголь.
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Москва 2023
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