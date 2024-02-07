Криминал 07 февраля 2024, 10:51 Москвичку заподозрили в смертельном отравлении арендатора более 20 лет назад СК заподозрил москвичку в смертельном отравлении арендатора в 2003 году РИА «Новости»

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Жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве 20-летней давности. Предположительно, она отравила мужчину, который сдавал ей комнату, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в ноябре 2023 года подозреваемая в квартире жилого дома на Чонгарском бульваре повздорила со своим знакомым. Во время конфликта она подмешала в бутылку с алкоголем лекарство. Мужчина выпил содержимое и скончался от отравления.

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Злоумышленнице предъявили обвинение. Во время допроса она призналась в содеянном и рассказала следователям, что отравила арендатора из-за бытовых разногласий.

Также правоохранители установили, что подозреваемая проходила по делу об убийстве своей свекрови. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства для суда.

Следователи также раскрыли убийство, совершенное на Вятском рынке в Москве в 2001 году. Подозреваемый напал на мужчину и несколько раз ударил его металлическим предметом.