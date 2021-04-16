Москвичку заподозрили в изготовлении детского порно

В Ленинградской области задержали 45-летнюю жительницу Москвы, которую заподозрили в изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, женщину заподозрили в том, что она устроила в детском палаточном лагере фотосессию порнографического характера. Отмечается, что она делилась со своими подписчиками в соцсетях отснятыми материалами. Возбуждено уголовное дело.

«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.