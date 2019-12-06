Москвичку задержали за жестокое избиение двухлетней дочери

На северо-западе Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери. Девочка поступила в больницу с различными травмами головы.

Как сообщили в пресс-службе московского главка МВД, в полицию обратились врачи. Они рассказали, что к ним привели двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу.

На следующий день полицейские выехали в квартиру, где девочка живет с 29-летней матерью.

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«Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) в квартире задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря, с 16:00 до 17:00, умышленно и неоднократно избивала свою дочь», — сообщили в МВД (цитата по РИА «Новости»).

В ведомстве сообщили, что подозреваемую передали сотрудникам органов следствия.

Как стало известно «МК», женщина работает в поликлинике администратором.