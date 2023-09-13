Криминал 13 сентября 2023, 15:19 Москвичку задержали за съемки порно с дочерью-подростком Shot: полиция задержала жительницу Москвы за съемки порно с 12-летней дочерью РИА «Новости»

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Полиция задержала 41-летнюю жительницу Москвы, которую подозревают в изготовлении порнографии с собственной 12-летней дочерью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, бухгалтер из Выхино-Жулебина неоднократно совращала дочь, принуждая ее к действиям сексуального характера и снимая это на камеру, чтобы потом продать ролики в Интернете.

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О происходящем друзьям семьи рассказала сама подросток, после ее признания женщину задержали правоохранители. На допросе она признала вину.

Женщине предъявили обвинения по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно». Максимальный срок по подобным статьям превышает 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали сотрудницу Дворца творчества «Хорошево», которую правоохранители подозревают в домогательствах к 15-летней школьнице.