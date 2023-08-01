Криминал 01 августа 2023, 17:44 Москвичку задержали в Саратовской области за попытку поджечь военкомат Shot: 68-летняя жительница Москвы попыталась поджечь военкомат в Саратовской области РИА «Новости»

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Жительницу Москвы задержали в Саратовской области за попытку поджечь военкомат. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, 68-летняя женщина прилетела из Москвы в Саратов, а оттуда приехала в город Вольск, заселилась в отель и там сделала несколько «коктейлей Молотова». При этом о своих действиях она отчитывалась в соцсетях человеку, которого называла «сынок».

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Ночью женщина прибыла к зданию военкомата. Она позвонила куратору, чтобы обсудить план. Ее разговор услышали полицейские.

Женщину задержали, сейчас, по информации журналистов, она дает показания.

Ранее в центре Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двери военкомата в Центральном районе города.