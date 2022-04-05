Москвичку задержали после скандального видео про обучение дочери «разбирать москаля»

В Москве задержали 35-летнюю женщину, которая обучала дочь «разбирать москаля» и позировала на фоне Освенцима, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на сотрудников полиции.

Некая Алена З. опубликовала на своей странице в соцсетях видео, на котором ее дочь изображала на игрушке лоботомию и комментировала процесс оскорбительными словами.

«Москаля надо не собирать, а разбирать. Достаем мозги, закрываем череп — получился москаль», — сказала девочка и засмеялась.

Женщина также размещала снимки с алкоголем и наркотиками. По неподтвержденной информации, она собиралась менять гражданство с российского на украинское и посещала места, где в свое время орудовали нацисты, — например, есть ее снимок на фоне концлагеря Освенцим в Польше.

Официальной информации о задержании женщины от правоохранительных органов не поступало.

Тем временем в Италии пожилая украинская беженка напала на русскоговорящих девушек, пожелала им смерти и обозвала «москалями». В дело пришлось вмешаться полиции.