Москвичку задержали по подозрению в краже украшений на 1,5 млн рублей

Задержана жительница Москвы, которая подозревается в краже ювелирных изделий на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ВАО.

Потерпевшая рассказала, что ее родственник приводил в гости знакомую. Самой хозяйки дома не было. По предварительным данным, гостья украла ювелирные изделия из косметички на столе. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Свободном проспекте», — пояснили в ведомстве. На подозреваемую завели уголовное дело.