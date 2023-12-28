Криминал 28 декабря 2023, 16:45 Москвичку задержали по делу о хищении у пенсионера более двух миллионов рублей Полиция задержала 19-летнюю москвичку за хищение у пенсионера 2,2 млн рублей РИА «Новости»

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Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 19-летнюю девушку, которая выступила в роли курьера для обмана 84-летнего пенсионера. Всего мошенники похитили у пожилого мужчины более 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

По предварительной информации, пенсионеру поступил телефонный звонок от человека, который сообщил о попытке взлома банковского счета мужчины и предложил в качестве меры предосторожности снять все средства и передать их курьеру.

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Пожилой мужчина снял миллион рублей и, следуя инструкциям неизвестного, передал средства пришедшей девушке. На следующий день пожилой мужчина вручил ей же еще 1,2 миллиона рублей. Еще через несколько дней он положил на счет мошенников 540 тысяч рублей. Материальный ущерб составил 2,74 миллиона рублей.

После последующих звонков у пенсионера возникли сомнения в законности операций, и он решил обратиться в полицию. Следователи Митинского отдела возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанную девушку заключили под стражу.

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