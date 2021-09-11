Москвичку, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе, заключили под стражу

Мать, которая оставила новорожденную дочку в мусоропроводе в Москве, теперь находится под стражей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Утром в четверг, 9 сентября, в мусоропроводе дома на Литовском бульваре в Москве обнаружили девочку, которая родилась примерно сутки назад. Она была завернута в полиэтиленовый пакет.

По данным прокуратуры, женщина, которая родила дома, решила избавиться от дочери. Ее задержали.

Ребенка отдали врачам. По факту случившего открыто уголовное дело о покушении на убийство. Женщина во время допроса полностью признала свою вину.