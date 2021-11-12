Москвичку ограбили во время свидания

В Москве 25-летний парень ограбил 36-летнюю местную жительницу, с которой отправился на свидание в кафе. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по ЮВАО.

Подозреваемый пригласил постралавшую на свидание. Он угостил ее спиртным, после чего предложил проводить до дома. У подъезда парень толкнул спутницу, ударил по голове и украл мобильный телефон. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей, добавила «Русская планета».

Во время выяснения обстоятельств, полицейские установили, что молодой человек являлся бездомным. На допросе он признал свою вину, а также рассказал, что уже продал телефон.