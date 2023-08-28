Криминал 28 августа 2023, 13:16 Москвичку обвинили в хищении двух миллионов рублей пять лет назад МВД: в Москве заключенную обвинили в хищении двух миллионов рублей 5 лет назад Unsplash

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Жительницу Москвы обвинили в хищении почти двух миллионов рублей, которое она совершила пять лет назад. О подробностях преступления рассказали в Telegram-канале пресс-службы МВД России.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемая представилась пострадавшему от ее действий мужчине сотрудницей госструктуры по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и предложила ему по заниженной стоимости купить выморочную квартиру. Целый год мужчина передавал ей деньги. Когда же общая сумма его переводов достигла двух миллионов рублей, женщина мгновенно оборвала все связи.

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Во время расследования уголовного дела о мошенничестве выяснилось, что 51-летняя обвиняемая ни в каких госструктурах не состоит, зато находится в сговоре с другими мошенниками, пока не известными следствию. Более того, женщина сейчас отбывает наказание в одном из исправительных учреждений за аналогичное преступление. Ей предъявили обвинение в хищении.

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