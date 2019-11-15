  • Москвичку нашли зарезанной в парке «Лосиный остров»

    15 ноября 2019, 13:29

    Александра Ломейко

    Тело женщины обнаружили на территории парка «Лосиный остров» в Москве. Неизвестный несколько раз ударил ее ножом. Возбуждено уголовное дело.

    Убитую нашли вечером 14 ноября, сообщили в пресс-службе СК РФ по столице. Медэксперты зафиксировали у нее множественные раны.

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    Преступник нанес своей жертве более 10 ударов ножом, рассказал «РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

    Погибшей было 45 лет.

    Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Ведется розыск лиц, причастных к убийству.