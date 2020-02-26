Москвичку нашли зарезанной и задушенной в съемной квартире

В одной из съемных квартир на северо-западе Москвы нашли труп молодой женщины. Перед смертью ее ударили ножом, а потом стали душить, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили в доме № 19 по Химкинскому бульвару в ночь на 26 февраля. Личность погибшей удалось установить. Женщине было 36 лет.

Неизвестный оставил на своей жертве колото-резаную рану груди. Бил он справа. Но погибла москвичка, скорее всего, не из-за этого. Эксперты отметили, что женщину явно душили — на теле остались специфические следы.

По предварительным данным, уточнили в СК РФ по Москве, убитая «оказывала услуги интимного характера». Квартиру, где ее обнаружили, хозяева сдавали посуточно.

Владельцы жилплощади, добавил сайт РЕН ТВ, не смогли связаться со снявшей жилье девушкой, и поэтому решили приехать в квартиру. Ее нашли связанной и в луже крови. Злоумышленник перемотал голову своей жертвы скотчем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется следствие.