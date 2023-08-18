Криминал 18 августа 2023, 13:04 Москвичку нашли мертвой в одной квартире с пьяным бойфрендом Shot: жителя Москвы заподозрили в убийстве подруги в Таганском районе РИА «Новости»

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Жительница Москвы пришла в гости к друзьям и обнаружила тело подруги со следами избиения. В соседней комнате квартиры в Таганском районе находился бойфренд погибшей. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

Укрытое одеялом тело женщины лежало на кровати. Лицо погибшей было опухшим от синяков. В это время молодой человек находился в другой комнате и спокойно продолжал употреблять алкоголь, добавил источник канала.

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Подруга погибшей вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. При осмотре тела врачи обнаружили гематомы, кровоподтеки. Кроме того, у умершей москвички были сломаны ребра.

Подозреваемого доставили на допрос в полицию, но он пока не смог объяснить, что случилось, из-за сильного алкогольного опьянения. В прошлом мужчину судили за кражу и применение насилия в отношении представителя власти, добавил собеседник канала.