Москвичку избили и ограбили у подъезда. В ее сумке было наличных на 2 млн рублей

Жительница Москвы лишилась более двух миллионов рублей. Двое неизвестных избили ее и отобрали сумку с деньгами и техникой. Девушке потребовалась помощь медиков.

Нападение произошло в ночь на 9 июля в Марьино, уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Свою жертву злоумышленники поджидали у подъезда дома по улице Перерва. Они прыснули в лицо москвичке из баллончика и начали бить. Потом нападавшие отобрали у нее сумку и скрылись на стоявшем неподалеку отечественном автомобиле.

В сумке у девушки 1998 года рождения лежали 800 тысяч рублей, ноутбук, два мобильных телефона и 20 тысяч долларов США. Сумма нанесенного ей материального ущерба составила 2,328 миллиона рублей.

Избитая жительница столицы обратилась за медицинской помощью из-за травмы головы.

Этой же ночью полицейские задержали в Москве автомобиль с указанными девушкой номерами. Им управлял молодой человек 1997 года рождения. В столице он нигде не зарегистрирован. Полицейские доставили водителя в отделение для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.