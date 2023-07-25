Криминал 25 июля 2023, 10:58 Москвичку избили и обокрали в подземном переходе ради телефона МВД: приезжий избил и обокрал москвичку в подземном переходе на Красносельской улице

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Приезжий избил москвичку в подземном переходе на Красносельской улице и украл у нее мобильный телефон. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, украл телефон и убежал. После того, как потерпевшая опомнилась, она сразу обратилась в полицию с заявлениям.

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Сотрудники правоохранительных органов по камерам видеонаблюдения вычислили нападавшего, разыскали его и задержали. На момент ареста он уже успел продать гаджет и потратить деньги.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее московская прокуратура сообщила, что мужчина напал на контролера паркинга и украл у него планшет.