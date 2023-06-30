30 июня 2023, 20:20
Москвичку арестовали по обвинению в убийстве своего ребенка
Прокуратура Москвы: суд арестовал обвиняемую в убийстве малолетнего сына до 29 августа
Жительницу Москвы заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры
Как уточнили в ведомстве, 23-летней девушке предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». В пятницу в Савеловском районном суде ей избрали меру пресечения в виде ареста до 29 августа.
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Тело мальчика 2022 года рождения с ножевыми ранениями нашли 29 июня в квартире на улице Онежской. По предварительной версии, его убила мать. На месте происшествия следователи обнаружили нож, на котором остались следы крови.
Расследование уголовного дела продолжается. Причины и обстоятельства преступления устанавливают.
Ранее коменданта общежития в Ногинске заподозрили в убийстве жильца, заливавшего соседей фекалиями.
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