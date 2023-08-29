Криминал 29 августа 2023, 17:32 Москвичке вынесли приговор за убийство сожителя 154 ударами ножа Суд приговорил москвичку к 12 годам тюрьмы за убийство сожителя 154 ударами ножа РИА «Новости»

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Зюзинский районный суд столицы вынес приговор женщине, убившей сожителя 154 ударами ножа. Об этом рассказали в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Жительницу Москвы признали виновной в убийстве своего сожителя и уклонении от административного надзора или несоблюдении установленных судом ограничений.

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Суд приговорил женщину к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее СК завершил расследование дела о покушении на убийство в центре Москвы. Инцидент произошел в конце июня этого года. Мужчина прогуливался по Нижегородской улице в состоянии алкогольного опьянения и забрел во двор жилого дома, где у него возник конфликт с незнакомцем.