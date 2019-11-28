Москвичка вышла из больницы и осталась без машины

Татьяна Рыбакова подала иск в суд с просьбой вернуть ей машину, которую, по словам москвички, незаконно переписал на себя сосед по лестничной клетке.

Татьяне диагностировали рак костного мозга, на лечение уходили все деньги, и она действительно была готова продать Mitsubishi Pajero.

Пока Татьяна была в больнице, она оставила своему соседу документы на автомобиль, чтобы тот провел диагностику, но вместо этого, уверяет Рыбакова, он переписал внедорожник на себя. После лечения женщина написала заявление в полицию и в суд. В МВД завели дело о мошенничестве, а на заседании признали сделку недействительной. Игорь Кузьмин, сосед москвички, это решение обжаловал.

Сегодня в апелляционном порядке первое решение отменили, а ведь в материалах дела были результаты почерковедческой экспертизы, которая доказывает, что Татьяна подпись на договоре купли-продажи не ставила. Однако адвокаты Кузьмина уверяют, что женщина сама продала их доверителю иномарку.

Вместе с тем закрыли и уголовное дело, которое ранее возбудили по факту мошенничества. Вместо одного производства появилось другое — теперь уже в отношении самой Татьяны Рыбаковой. Ее подозревают в заведомо ложном доносе. Кстати, у следователей имеются результаты другой экспертизы, которая гласит, что подпись в документах сделана рукой женщины.

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Теперь Татьяна Рыбакова вместе со своим адвокатом планирует обжаловать решение судей, отменивших предыдущее постановление и добиваться закрытия уголовного дела. Впрочем, как заявила москвичка, она была бы готова заключить мировое соглашение со своим соседом, если тот отдаст за автомобиль деньги, которые ей сейчас так нужны на лечение.