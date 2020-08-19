Москвичка выиграла 200 тысяч рублей и сразу попалась грабителям

Не успела 49-летняя жительница Москвы порадоваться тому, что выиграла более 200 тысяч рублей, как лишилась денег. Ее обокрали в собственном подъезде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, случай произошел 18 августа. Вечером того дня в ОМВД по Тверскому району поступила информация о разбое в центре столицы.

Преступление произошло на улице Садовая-Самотечная, в доме №11. Местная жительница рассказала полицейским, что в 17:00 пришла в букмекерскую компанию «Л». Там она забрала свой выигрыш, который составил 203 200 рублей.

Деньги москвичка сложила в сумку и ушла домой. Примерно в 18:00 женщина зашла в подъезд, а за ней двинулся незнакомый мужчина. На нем была темная куртка и кепка. Он ударил жертву два раза по голове и отобрал сумку. Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что пенсионерку из Москвы обманули мошенники. Она лишилась 2,4 миллиона рублей. Так произошло из-за участия пожилой дамы в так называемом онлайн-опросе. Организаторы попросили ввести данные ее банковской карточки на некоем сайте. После того как она это сделала, у нее списали деньги.