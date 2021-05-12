Москвичка замаскировала 1 млн рублей под средства для биотуалета. И осталась без денег

Таксист в Московской области перестал выходить на связь после того, как понял, что вместо химических средств для биотуалета везет больше одного миллиона рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по региону Татьяна Петрова.

Она рассказала, что в полицию обратилась москвичка c заявлением о хищении более миллиона рублей.

«Заявительница пояснила, что решила перевести денежные средства в размере более одного миллиона рублей своей знакомой, однако сделать это через мобильное приложение банка не смогла», — уточнила Петрова.

Тогда жительница столицы упаковала деньги в коробку и вызвала таксиста из сервиса доставки. Водителю она объяснила, что в коробке — химические средства для биотуалета.

Через некоторое время женщина узнала, что таксист завершил заказ. При этом на связь он перестал выходить. Полиция по подозрению в краже задержала 30-летнего мужчину.

Во время досмотра у него нашли и забрали 860 тысяч рублей. Остальные средства водитель потратил на себя. По словам Петровой, в отношении задержанного открыто уголовное дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.