Москвичка установила приложение и осталась без 5 млн рублей
Как рассказал источник «360» в правоохранительных органах, днем 3 февраля женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что для сохранности денег на счету нужно скачать специальную программу.
Москвичка поддалась на убеждения, установила приложение и дала согласие на доступ. В итоге мошенник зашел через удаленный доступ в устройство и украл 5 миллионов 240 тысяч 196 рублей.
На следующий день женщина обратилась за помощью в полицию. Следователи завели уголовное дело о краже в особо крупном размере. По этой статье мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее в Центробанке рассказали о новой схеме работы мошенников. Они дают людям кредиты, а потом пропадают. Заемщики не знают, куда платить, из-за чего набегает большой долг. В итоге злоумышленники подают в суд и требуют вернуть деньги.