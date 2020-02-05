Москвичка установила приложение и осталась без 5 млн рублей

Москвичка попалась на уловку мошенника и лишилась более пяти миллионов рублей. По телефону ее убедили скачать приложение, через которое мужчина украл деньги. Женщине он представился сотрудником банка.

Как рассказал источник «360» в правоохранительных органах, днем 3 февраля женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что для сохранности денег на счету нужно скачать специальную программу.

Москвичка поддалась на убеждения, установила приложение и дала согласие на доступ. В итоге мошенник зашел через удаленный доступ в устройство и украл 5 миллионов 240 тысяч 196 рублей.

На следующий день женщина обратилась за помощью в полицию. Следователи завели уголовное дело о краже в особо крупном размере. По этой статье мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Центробанке рассказали о новой схеме работы мошенников. Они дают людям кредиты, а потом пропадают. Заемщики не знают, куда платить, из-за чего набегает большой долг. В итоге злоумышленники подают в суд и требуют вернуть деньги.