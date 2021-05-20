Москвичка сдала полицейским пьяного сожителя за угрозу взорвать квартиру
Москвичка сдала полицейским пьяного сожителя, который во время бытовой ссоры пригрозил взорвать квартиру. Об этом сообщил Lifе со ссылкой на источник.
Девушка поссорилась с 24-летним возлюбленным 18 мая. Во время выяснения отношений пьяный молодой человек достал взрывное устройство и заявил девушке, что ей надо уходить из квартиры. Она вызвала полицию, а злоумышленник сбежал.
Полицейские задержали молодого человека в тот же день. Он признался, что около года изготавливает самодельные петарды на основе страйкбольных гранат.
Молодого человека отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств. Москвичу грозит до шести лет тюрьмы.