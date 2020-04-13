Москвичка с пивом нарушила режим самоизоляции и ударила полицейского. А потом попыталась сбежать
Все случилось днем 11 апреля на улице 2-я Рощинская, около дома № 11, рядом со станцией метро «Тульская». Девушка шла с пивом, когда ее остановил полицейский. Жительница столицы отреагировала на это бурно и начала материться. В какой-то момент москвичка замахнулась и попала ему в висок. После этого она выбросила пиво и попыталась сбежать.
Лейтенант погнался за ней. При этом он предупредил хулиганку, что может применить физическую силу. Она на это никак не отреагировала. В итоге полицейский остановил девушку, схватив ее за сумку и одежду. В этот момент она ударила его по голове рукой, сбила фуражку и стала хватать за форму.
Сотрудник полиции пригрозил ей поездкой в участок. После этого она успокоилась и показала водительское удостоверение. На помощь лейтенанту приехал наряд. Он доставил 36-летнюю женщину в ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Девушка оказалась жительницей района Шаболовская. Выяснилось, что во время конфликта с патрульными она была пьяна.