Москвичка решила засудить гадалку из TikTok за нерешенные проблемы

Москвичка обратилась в правоохранительные органы из-за того, что оказалась обманута гадалкой из TikTok. Сама ведунья Таисия заявила «360», что первый раз слышит про эту ситуацию. По ее словам, она ни от кого не прячется.

В Теlegrаm-канале «Осторожно, новости», появилась информация о том, что 42-летняя Ирина Григорьева обратилась в марте этого года к гадалке с просьбой помочь наладить жизнь. По ее словам, она заплатила Таисии за полгода почти один миллион рублей.

«Гадалка называла себя Таисией (хотя по паспорту — Кристина) и обещала сделать буквально все: решить проблемы с помощью магии онлайн и по видео, провести любой из ритуалов мира, организовать вечный приворот и открыть денежный канал», — говорится в материале Telegram-канала.

Григорьева утверждала, что рассказала гадалке о своей жизни, просила энергетического расклада, изменить ее настоящее и так далее. Однако гадалка ничем не помогла. После этого женщина обратилась в полицию. «360» дозвонился до Таисии.

По ее словам, она впервые слышит о такой ситуации. Гадалка не стала ни подтверждать, ни опровергать, что оказывала Григорьевой услуги. При этом она задалась вопросом, почему женщина не позвонила ей лично. Также Таисия не знала, что москвичка обратилась в полицию, а та начала поиски ведуньи.

«А что меня искать? Я ни от кого не прячусь», — заявила она.

Гадалка попросила переслать ей обсуждаемое в Сети видео и сказала, что позже будет готова прокомментировать ситуацию.