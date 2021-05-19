Москвичка проткнула мужу грудь расческой

В Москве женщина во время конфликта ударила мужа расческой в грудь. Мужчине сделали операцию.

Ранение 38-летний москвич получил рано утром, сообщил источник «360». Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда приехали врачи, мужчина был в сознании. На место происшествия также приехали полицейские.

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