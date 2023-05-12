12 мая 2023, 08:45
Москвичка потеряла почти шесть миллионов рублей в надежде найти любовь
Shot: клуб знакомств обманул москвичку почти на шесть миллионов рублей
Жительница Москвы стала жертвой мошенников из столичного клуба знакомств. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина обратилась в клуб с просьбой познакомить ее с мужчиной. Ей предложили услугу, в рамках которой сотрудники организовывают свидания клиентке с подходящими ей кандидатами.
Реклама
Впервые 59-летняя жертва обратилась в офис еще два года назад, заключив договор на 5,9 миллиона рублей. Ей пообещали знакомство с желаемым типажом мужчины, однако потом просто перестали отвечать на звонки.
Клуб знакомств уже закрылся, организаторами заинтересовались правоохранительные органы.
Ранее женщина в Москве стала жертвой мошенников, представившихся брокерами по продаже нефтяных акций. Ей пообещали рекордную прибыль, после чего она перевела аферистам 1,9 миллиона рублей, однако «сотрудник» перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, следователи возбудили уголовное дело.
Москва 2023
Реклама
Реклама