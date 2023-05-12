Криминал 12 мая 2023, 08:45 Москвичка потеряла почти шесть миллионов рублей в надежде найти любовь Shot: клуб знакомств обманул москвичку почти на шесть миллионов рублей РИА «Новости»

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Жительница Москвы стала жертвой мошенников из столичного клуба знакомств. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина обратилась в клуб с просьбой познакомить ее с мужчиной. Ей предложили услугу, в рамках которой сотрудники организовывают свидания клиентке с подходящими ей кандидатами.

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Впервые 59-летняя жертва обратилась в офис еще два года назад, заключив договор на 5,9 миллиона рублей. Ей пообещали знакомство с желаемым типажом мужчины, однако потом просто перестали отвечать на звонки.

Клуб знакомств уже закрылся, организаторами заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее женщина в Москве стала жертвой мошенников, представившихся брокерами по продаже нефтяных акций. Ей пообещали рекордную прибыль, после чего она перевела аферистам 1,9 миллиона рублей, однако «сотрудник» перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, следователи возбудили уголовное дело.