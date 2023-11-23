Криминал 23 ноября 2023, 14:37 Москвичка получила более миллиона рублей в качестве пособий на вымышленного ребенка Shot: москвичка девять лет получала пособия за вымышленную дочь РИА «Новости»

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Жительница Москвы смогла заработать свыше миллиона рублей за девять лет на выдуманном ребенке, получая на него пособия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, жительница столицы в 2014 году подделала свидетельство о рождении и отнесла его в отдел соцзащиты Басманного района Москвы. Женщине назначили регулярные социальные выплаты на уход за «дочерью», на которые она жила следующие девять лет. Обман удалось раскрыть только осенью этого года.

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Полиция задержала лже-мать. Ущерб государственному бюджету в общей сложности составил около 1,2 миллиона рублей.

Ранее две пенсионерки из Москвы потеряли по 14 миллионов рублей из-за мошенников. Обманутые женщины перечислили аферистам не только свои личные средства, но и деньги, взятые в кредит. Также они продали свое имущество — автомобиль и единственную квартиру.