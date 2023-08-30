Криминал 30 августа 2023, 11:44 Москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью 21 год назад СК завершил расследование дела об убийстве пожилой женщины гантелью 21 год назад Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили расследование об убийстве 61-летней женщины, которое совершили в 2002 году. Подозреваемая признала вину. Дело передали в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

По данным следствия, в начале апреля 2002 года обвиняемая убила свою свекровь в квартире на улице Академика Арцимовича. У них произошел конфликт на почве личной неприязни. Невестка не выдержала и ударила женщину не менее трех раз металлической гантелью по голове.

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Подозреваемая попыталась скрыть следы преступления. Она поместила тело в спальный мешок и вывезла его на участок в 20 метрах от проезжей части Севастопольского проспекта.

Женщине предъявили обвинение по части 1, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Ее арестовали. Дело передали в суд.

Ранее москвичку приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство сожителя 154 ударами ножа.