30 августа 2023, 11:44
Москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью 21 год назад
СК завершил расследование дела об убийстве пожилой женщины гантелью 21 год назад
В Москве завершили расследование об убийстве 61-летней женщины, которое совершили в 2002 году. Подозреваемая признала вину. Дело передали в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
По данным следствия, в начале апреля 2002 года обвиняемая убила свою свекровь в квартире на улице Академика Арцимовича. У них произошел конфликт на почве личной неприязни. Невестка не выдержала и ударила женщину не менее трех раз металлической гантелью по голове.
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Подозреваемая попыталась скрыть следы преступления. Она поместила тело в спальный мешок и вывезла его на участок в 20 метрах от проезжей части Севастопольского проспекта.
Женщине предъявили обвинение по части 1, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Ее арестовали. Дело передали в суд.
Ранее москвичку приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство сожителя 154 ударами ножа.
Убийства
Следственный комитет России
Москва 2023
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