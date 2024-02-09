Криминал 09 февраля 2024, 13:14 Москвичка подожгла мужа из-за ссоры Москвичка вылила горючую жидкость на супруга и подожгла во время ссоры Unsplash

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В одной из квартир на Каширском шоссе в Москве ночью произошла ссора между супругами. Во время конфликта 37-летняя женщина вылила горючую жидкость на своего супруга и подожгла пол под ним. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, пострадавший, 35-летний мужчина, попал в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами. Причину семейной ссоры правоохранители пока не выяснили.

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Расследование данного инцидента взяла на контроль Нагатинская межрайонная прокуратура.

Несколько дней назад пьяная пермячка зарезала приятеля и сожгла его жену, пытаясь скрыть убийство. Застольная беседа переросла в ссору, и гостья убила своего друга.