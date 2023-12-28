Криминал 28 декабря 2023, 17:17 Москвичка перевела 600 тысяч рублей мошенникам за свою пожилую мать Baza: москвичка отдала 600 тыс. рублей телефонным аферистам за свою пожилую мать Freepik

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В Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. Однако в итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, несколько дней назад 85-летней пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился служащим Центробанка России. Он предупредил пожилую женщину о попытке мошенников снять средства с ее счета, которую он якобы предотвратил.

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Чтобы обезопасить финансы, он порекомендовал их срочно переложить на «безопасный» счет. Пенсионерка последовала указаниям и сняла со счета 606 тысяч рублей. Когда к ее дому подъехал черный «Мерседес», она что-то заподозрила и в последний момент передумала отдавать деньги.

Женщина рассказала о происшествии дочери, которая не увидела подвоха и перевела мошенникам 600 тысяч рублей. Она сделала это через мобильное банковское приложение после очередных рекомендаций псевдосотрудника ЦБ.

Ранее Банк России перечислил самые распространенные фразы телефонных мошенников. Россиян предупредили, что настоящие работники банка не пишут и не звонят клиентам для осуществления операций.