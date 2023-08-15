Криминал 15 августа 2023, 13:47 Москвичка отдала мошенникам почти 20 миллионов рублей Мошенники убедили москвичку продать квартиру, взять три кредита и отдать 18,6 млн рублей Виталий Грасс

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Жительница Москвы за месяц перевела мошенникам более 18 миллионов рублей, лишившись квартиры и взяв несколько кредитов. Об этом рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, неизвестные в конце июля позвонили женщине и сообщили об утечке ее данных. Представляясь сотрудниками правоохранительного органа и банка, мошенники убедили ее никому не говорить о происходящем и перевести все средства на «безопасные счета». Послушавшись, она по инструкциям злоумышленников купила мобильный телефон и привязала к новому приложению банка карту с переданными ей реквизитами, куда перевела все средства.

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Однако затем мошенники сообщили москвичке, что на ее имя пытаются взять кредит. Чтобы предотвратить это, как заявили злоумышленники, нужно подать встречную заявку, получить кредитные деньги и положить их на все тот же «безопасный счет». В итоге женщина получила целых три кредита.

Но и на этом преступники не остановились. Они убедили женщину «защитить» свою квартиру, продав ее и передав вырученные средства курьеру. В качестве доказательства честности своих намерений злоумышленники даже прислали пострадавшей документ об инкассации денег. Далее они заявили, что она имеет право на компенсацию в размере 12 миллионов рублей. Однако, чтобы их получить, нужно добавить еще порядка двух миллионов. Эти деньги женщина одолжила у родственников.

Когда в середине августа новый собственник проданной квартиры попросил пострадавшую выписаться, «правоохранители» и «работники банка» перестали отвечать на звонки женщины. В общей сложности она лишилась 18,6 миллиона рублей.

«Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан устанавливать на мобильные устройства программы для обмена сообщениями и общаться в них; снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам; продавать либо закладывать квартиры или иное имущество, брать кредиты», — напомнили в пресс-службе прокуратуры Москвы в связи с этим случаем.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали использовать Telegram-боты, чтобы незаметно для абонентов подменять телефонные номера и звонить от имени госструктур, включая ФСБ.