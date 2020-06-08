Москвичка не приезжала на дачу 5 лет, а потом нашла там склад с минами и гранатами

Москвичка нашла на своей заброшенной даче в Одинцовском городском округе крупный склад оружия времен Великой Отечественной войны. На первом этаже дома кто-то спрятал мины, гранаты, винтовку, пистолет, порох и взрывчатку.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, полицейские выехали на дачу по заявлению хозяйки 6 июня. На месте они обнаружили минометные и прыгающие мины, гранаты, тротил, буровую шашку разные патроны, детонаторы, взрыватель и несколько стеклянных банок с порохом.

Неизвестный спрятал на даче пистолет «ТТ» и винтовку «Маузер 98 К». Были там даже артиллерийский и авиационный снаряды, тронутые коррозией.

Все это — оружие и боеприпасы, которые конструктивно схожи с теми, что использовались во время Великой Отечественной войны. Территорию дачи оцепили, а содержимое склада увезли на исследование. Эвакуация людей не потребовалась.

В полиции женщина рассказала, что не была на своей даче пять лет.