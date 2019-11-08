Москвичка лишилась 3,7 миллиона, доверившись телефонному мошеннику

35-летняя москвичка лишилась 3,7 миллиона рублей, доверившись телефонному мошеннику. Мужчина заверил ее, что с ее банковской карты пытаются списать деньги.

В пресс-службе столичного МВД сообщили, что 6 ноября, около 16:00, жительнице Москвы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности крупного банка. Он рассказал женщине, что с ее карты происходят попытки списания денежных средств, поэтому необходимо заблокировать данный счет, а денежные средства на нем перевести на виртуальный.

Мошенник попросил женщину предоставить некоторую информацию по карте, а потом сообщить коды SMS, которые придут на ее телефон. Таким образом они перевели на «виртуальный счет» 347 тысяч рублей.

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Затем злоумышленник заставил женщину снять деньги в нескольких отделениях банка на сумму 3,353 миллиона рублей, а 7 ноября она перевела их неизвестным на банковские карты через другую кредитную организацию. Таким образом она лишилась 3,7 миллиона рублей.

После обращения москвички полиция проводит проверку.