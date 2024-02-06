Криминал 06 февраля 2024, 19:18 Москвичка едва не зарезала сожителя в его день рождения Прокуратура Москвы: пьяная женщина ранила ножом в живот 63-летнего сожителя Пресс-служба прокуратуры Москвы

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На западе Москвы 38-летняя местная жительница ранила ножом своего сожителя, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Пострадавший выжил, его доставили в больницу.

По данным ведомства, в квартире жилого дома, расположенного на Рассказовской улице, женщина отмечала день рождения своего 63-летнего сожителя, распивая алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась. Во время конфликта москвичка схватила нож и ударила именинника в живот.

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Женщину привлекут к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование этого дела.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы серьезно ранили ножом местного жителя. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В нападении заподозрили знакомых пострадавшего.