Москвичка доверилась чужому человеку и переписала на него квартиру

Галина Сытник пытается попасть в квартиру, которая когда-то принадлежала ей. По решению суда у нее есть на это право. Когда пенсионерка вместе со съемочной группой «360» оказалась у дверей жилплощади, новый хозяин распустил руки.

Вот так Элшан Салахов встречает съемочную группу на лестничной площадке у квартиры, которая когда-то принадлежала Галине Сытник. Пенсионерка рассказала, что познакомилась с этим темпераментным мужчиной больше 10 лет назад. Он, как и положено порядочным горцам, помогал одинокой женщине, а потом попросил переписать на него однушку на юго-западе Москвы. А теперь, видимо, забыл этот добродушный жест.

Элшан сначала скрылся в дверях, а после снова объявился — уже у подъезда, но очередная попытка поговорить спокойно не увенчалась успехом. Кажется, что только супруга агрессивного Салахова понимает, что для нормального диалога нужно сбавить тон.

Разговор, уже привычно, прервал глава семейства. Кстати, судебное решение, о котором говорила Фахрия Салахова, действительно есть, и в нем черным по белому сказано — вселить Галину Сергеевну в жилое помещение, но внутрь пенсионерку никто не пускает. Дверь не открывают и полицейским.

Сотрудникам москвичка рассказала, что подписала договор купли-продажи, когда Салахов пообещал помочь оформить женщине опеку над внучкой-инвалидом. Якобы для этого ему необходимо получить российский паспорт, а без недвижимости его не дают. Квартира нужна была ненадолго — через полгода жилплощадь должна была вернуться в собственность к Галине Сытник.

Подробнее — в сюжете «360».