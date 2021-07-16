Москвичи два года связывали ребенка и заклеивали ему рот. Они хотели его воспитать

В Москве суд приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы родителей за то, что они в качестве воспитания два года издевались над 10-летним ребенком. От этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу.

«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении матери и отчима малолетнего ребенка. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного оп статье „Истязание, совершенное группой лиц“», — говорится в сообщении.

В полицию заявил родной отец мальчика. Суд установил, что мать мальчика и отчим с 2014 по 2016 год на почве неприязненных отношений к ребенку применяли жестокие и недопустимые методы воспитания. Родители пользовались методами, которые физически и психологически вредили мальчику, отметили в ведомстве.

Например, пара погружала голову ребенка в ванну либо ведро с водой, связывала ноги и руки мальчика, заклеивала ему рот клейкой лентой, заставляла подолгу заниматься спортом, тем самым сильно нагружая ребенка. Они также оскорбляли и унижали его.

В результате мать ребенка получила три года и шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой наказания до наступления 14 лет другому ребенку 2019 года рождения. Отчима приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Сейчас мальчика передали родному отцу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.