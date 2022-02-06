Москвичей предупредили о лжесотрудниках «Мосэнергосбыта»

Мошенники орудуют в Москве под видом сотрудников «Мосэнергосбыта». Об этом в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood сообщила местная жительница Ольга.

Она утверждает, что неизвестные люди ходят по квартирам и под видом сотрудников профильной организации проверяют счетчики потребления. По словам Ольги, одной пожилой женщине навязали ремонтные работы на общую сумму 40 тысяч рублей. Пенсионерку предупредили, если она откажется от замены оборудования, то ей отключат поставку электроэнергии.

«Ей предоставили документы и кассовый чек с печатью и названием ИП. Настоящий „Мосэнергосбыт“ — АО, не ООО. Она напомнила, что в муниципальной организации не угрожают жильцам, не требуют срочно принять решение по поводу замены счетчиков. Возможна бесплатная замена счетчика сотрудником энергетической компании в заранее оговоренный день», — написала Ольга.

В комментариях к публикации подписчики сообщества также поделились своими историями про аферистов.

«Они коптят зажигалкой провода у счетчика и потом показывают хозяину квартиры и заявляют: „У вас тут пожар будет, короткое замыкание: вы же видите, было возгорание! Надо срочно менять!“», — рассказал местный житель.